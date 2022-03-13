بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة11-الدفعة 1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد:

–المجموعة الاولى

الاحد 13 مارس

في حمام سوسة

امل حمام سوسة – نجم المتلوي 1-1

في 15 اكتوبر

النادي البنزرتي – نادي حمام الانف 2-صفر

يوم الاربعاء 16 مارس

في ملعب بئر الاحمر

اتحاد تطاوين – النادي الصفاقسي

في رادس

الترجي الرياضي – اتحاد بن قردان

ترتيب المجموعة الاولى :

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 20 10 6 2 2 14 4

2- اتحاد بن قردان 18 10 5 3 2 9 6

3- النادي الصفاقسي 16 10 5 1 4 9 7

— اتحاد تطاوين 16 10 5 1 4 11 11

5- امل حمام سوسة 14 11 3 5 3 8 7

6- نجم المتلوي 13 11 3 4 4 8 12

7- النادي البنزرتي 13 11 4 1 6 9 13

8- نادي حمام الانف 6 11 1 3 7 7 15

المجموعة الثانية

الاحد 13 مارس

في بن جنات

الاتحاد المنستيري – مستقبل سليمان 1-صفر

في الشابة

هلال الشابة – مستقبل الرجيش صفر-1

في باجة

الاولمبي الباجي – النادي الافريقي 1-صفر

يوم الاربعاء 16 مارس

في جرجيس

ترجي جرجيس – النجم الساحلي

ترتيب المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد المنستيري 22 11 6 4 1 8 2

2- مستقبل الرجيش 19 11 5 4 2 10 7

– النادي الافريقي 16 11 4 4 3 7 6

4- الاولمبي الباجي 13 11 4 1 6 7 8

5- النجم الساحلي 12 10 2 6 2 6 6

— هلال الشابة 12 11 3 3 5 6 8

7- ترجي جرجيس 10 10 2 4 4 4 7

8- مستقبل سليمان 10 11 2 4 5 4 8