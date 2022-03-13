بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة11-الدفعة 1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد:
–المجموعة الاولى
الاحد 13 مارس
في حمام سوسة
امل حمام سوسة – نجم المتلوي 1-1
في 15 اكتوبر
النادي البنزرتي – نادي حمام الانف 2-صفر
يوم الاربعاء 16 مارس
في ملعب بئر الاحمر
اتحاد تطاوين – النادي الصفاقسي
في رادس
الترجي الرياضي – اتحاد بن قردان
ترتيب المجموعة الاولى :
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 20 10 6 2 2 14 4
2- اتحاد بن قردان 18 10 5 3 2 9 6
3- النادي الصفاقسي 16 10 5 1 4 9 7
— اتحاد تطاوين 16 10 5 1 4 11 11
5- امل حمام سوسة 14 11 3 5 3 8 7
6- نجم المتلوي 13 11 3 4 4 8 12
7- النادي البنزرتي 13 11 4 1 6 9 13
8- نادي حمام الانف 6 11 1 3 7 7 15
المجموعة الثانية
الاحد 13 مارس
في بن جنات
الاتحاد المنستيري – مستقبل سليمان 1-صفر
في الشابة
هلال الشابة – مستقبل الرجيش صفر-1
في باجة
الاولمبي الباجي – النادي الافريقي 1-صفر
يوم الاربعاء 16 مارس
في جرجيس
ترجي جرجيس – النجم الساحلي
ترتيب المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد المنستيري 22 11 6 4 1 8 2
2- مستقبل الرجيش 19 11 5 4 2 10 7
– النادي الافريقي 16 11 4 4 3 7 6
4- الاولمبي الباجي 13 11 4 1 6 7 8
5- النجم الساحلي 12 10 2 6 2 6 6
— هلال الشابة 12 11 3 3 5 6 8
7- ترجي جرجيس 10 10 2 4 4 4 7
8- مستقبل سليمان 10 11 2 4 5 4 8