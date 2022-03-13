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الرابطة المحترفة2- المرحلة الاولى – المجموعتان 1 و2 – – القلعة الرياضية والملعب التونسي وشبيبة القيروان وجمعية جربة الى مرحلة الصعود

2022/03/13 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

صعد فريق القلعة الرياضية والملعب التونسي الى مرحلة الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن المجموعة الاولى . وسيلعب النجم الرادسي دورة الباراج فيما نزل اولمبيك مدنين الى الرابطة الثالثة

وفي المجموعة الثانية تاهل كل من جميعة جربة وشبيبة القيروان الى مرحة الصعود . وسيلعب فريق منزل نور دورة الباراج بينما نزل الاولمبي للنقل الى الرابطة الثالثة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية ( المجموعتان 1 و2 )

المجموعة الاولى
القلعة الرياضية – النجم الرادسي 1-صفر
النادي البنبلي – الملعب التونسي 2-1
اولمبيك مدنين – الملعب الصفاقسي 1-2

المجموعة الثانية
امل جربة – جندوبة الرياضية 3-2
كوكب منزل نور – الاولمبي للنقل 0-0
شبيبة القيروان – جمعية جربة 2-1

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