6 وفيات جديدة و511 إصابة متأكدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة 11 مارس الجاري

سجلت وزارة الصحة 6 حالات وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد و511 إصابة جديدة بالكوفيد 19، أمس الأول الجمعة ، وفق ما ورد في أخر تحيين للإحصائيات المتعلقة بتطورات الوضع الوبائي في تونس الصادرة صباح اليوم الأحد.

وقد ارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس، إلى حدود 046 28 حالة وفاة، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 14.63 بالمائة.

وفي المقابل بلغ العدد الجملي للمتعافين 962 981 متعافيا، بعد أن تعافى 651 مصابا في ذات التاريخ.

ويقيم حاليا، 479 حالة مصابا بالفيروس بالمستشفيات العمومية والممصحات الخاصة، 108 منهم يرقدون بأقسام الانعاش والعناية المركزة و 39 يخضعون إلى التنفس الاصطناعي.