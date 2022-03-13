بطولة الرابطة المحترفة الثانية – المرحلة الاولى – (المجموعة 1 و 2 الجولة 10) :النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعتين الاولى و الثانية من منافسات الجولة العاشرة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد:
المجموعة الأولى
في ملعب مدنين
أولمبيك مدنين – الملعب الصفاقسي 1-2
في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي – الملعب التونسي 2-1
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – النجم الرادسي 1-صفر
الترتيب ن ل
1-الملعب التونسي 20 10 تاهل الى مرحلة الصعود
2-القلعة الرياضية 15 10 تاهل الى مرحلة الصعود
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— النادي البنبلي 15 10
4-الملعب الصفاقسي 14 10
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— النجم الرادسي 11 10 يلعب مباراة الباراج لتفادي النزول
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6-اولمبيك مدنين 7 10 نزل الى الرابطة الثالثة
المجموعة الثانية
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – جمعية جربة 2-1
في ملعب مصطفى الدوري جربة ميدون
أمل جربة – جندوبة الرياضية 3-2
في ملعب منزل نور البلدي
كوكب منزل النور – الأولمبي للنقل صفر-صفر
الترتيب ن ل
1-شبيبة القيروان 19 10 تاهل الى مرحلة الصعود
2-جمعية جربة 17 10 تاهل الى مرحلة الصعود
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3- امل جربة 16 10
3-جندوبة الرياضية 13 10
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5-كوكب منزل النور 9 10 يلعب مباراة الباراج لتفادي النزول
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6-الاولمبي للنقل 8 10 نزل الى الرابطة الثالثة