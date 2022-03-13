بطولة الرابطة المحترفة الثانية – المرحلة الاولى – (المجموعة 1 و 2 الجولة 10) :النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعتين الاولى و الثانية من منافسات الجولة العاشرة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد:

المجموعة الأولى

في ملعب مدنين

أولمبيك مدنين – الملعب الصفاقسي 1-2

في ملعب بنبلة البلدي

النادي البنبلي – الملعب التونسي 2-1

في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – النجم الرادسي 1-صفر

الترتيب ن ل

1-الملعب التونسي 20 10 تاهل الى مرحلة الصعود

2-القلعة الرياضية 15 10 تاهل الى مرحلة الصعود

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— النادي البنبلي 15 10

4-الملعب الصفاقسي 14 10

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— النجم الرادسي 11 10 يلعب مباراة الباراج لتفادي النزول

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6-اولمبيك مدنين 7 10 نزل الى الرابطة الثالثة

المجموعة الثانية

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – جمعية جربة 2-1

في ملعب مصطفى الدوري جربة ميدون

أمل جربة – جندوبة الرياضية 3-2

في ملعب منزل نور البلدي

كوكب منزل النور – الأولمبي للنقل صفر-صفر

الترتيب ن ل

1-شبيبة القيروان 19 10 تاهل الى مرحلة الصعود

2-جمعية جربة 17 10 تاهل الى مرحلة الصعود

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3- امل جربة 16 10

3-جندوبة الرياضية 13 10

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5-كوكب منزل النور 9 10 يلعب مباراة الباراج لتفادي النزول

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6-الاولمبي للنقل 8 10 نزل الى الرابطة الثالثة