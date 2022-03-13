الكاف: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” دون تسجيل حالات وفاة إضافية

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الاحد، 04 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل عدم رصد حالات وفاة إضافية، وذلك بعد الكشف عن نتائج 51 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 11 مارس، أي بنسبة إيجابية تقدر ب7 فاصل 84 بالمائة.

وتراجع كذلك، وفق التحيين الجديد المتعلق بانتشار فيروس “كورونا”، عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات، إلى 08 حالات، وصفت كلها بالعادية ولم تستوجب الإقامة بأقسام الانعاش أو العلاج المكثف، فضلا عن تراجع عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال ال5 أيام الأخيرة إلى حدود 28 حالة.

وقد ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي منذ بداية انتشار الوباء في الجهة، الى 25097 إصابة، منها 25069 حالة تعافي، مقابل إستقرار عدد الوفيات في حدود 760 حالة.

وتشير هذه المعطيات الوبائية المحينة، وفق ما أكده اليوم ل(وات)، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف، عبد الباقي الجمني، إلى تراجع الفيروس بالجهة، وتحسن الوضع الصحي بكامل معتمديات الجهة.