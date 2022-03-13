نسبة التغيب عن تلقي التلاقيح ضد فيروس كورونا تبلغ 99.14 بالمائة

بلغت نسبة التغيب عن مواعيد تلقي إحدى جرعات التلقيح المضاد لفيروس كورونا، أمس السبت، 99.14 بالمائة، من مجموع 328 65 مدعوّا للغرض، حسب آخر الإحصائيات المتلعقة بتقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، الصادرة صباح اليوم الأحد عن وزارة الصحة.

وقد تغيب 766 64 شخصا تمت دعوتهم ، أمس للتطعيم، فيما تلقى إحدى الجرعات 562 مدعوا.

واستكمل بذلك التطعيم 721 340 6 شخصا موزعين بين 102 665 4 تلقوا جرعتين، و 619 675 1، تم تطعيمهم بجرعة واحدة من بين من سبق لهم الإصابة بالفيروس أو تلقوا لقاحا ذي جرعة واحدة.

وارتفع العدد الإجمالي للتلاقيح 395 022 13 جرعة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت حملة لإقناع المواطنين بالإقبال على التلقيح ضد كورونا وخاصة الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة التي تشهد عزوفا، وفق ما أفاد به الاخصائي في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أمين سليم، أمس السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.

ولفت محدّث (وات) إلى ضعف الاقبال على تلقي الجرعة الثالثة رغم اهميتها وتخلف المدعوين عنها مذكّرا أنه تم تطعيم اقل من 15 بالمائة بهذه الجرعة اي ما يعادل مليونا و 150 الف تونسي وتعد نسبة الإقبال من 1 إلى 2 بالمائة.

‏‏وجدّدت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين إلى تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض وذلك عبر على ?www.?evax.tn و?? والرقم الأخضر 80.10.20.21 وعبر SMS فيه evax على 85.355 أو عبر الضغط على #2021*.