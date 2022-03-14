الوضع الوبائي: تسجيل 4 حالات وفاة و 368 إصابة جديدة جراء كورونا يوم 12 مارس الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الاثنين أنه تم بتاريخ يوم السبت 12 مارس الجاري تسجيل 4 حالات وفاة مصرح بها أوليا و368 إصابة جديدة جراء كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات والإصابات على التوالي

الى 28062 حالة وفاة و 1029596 إصابة بذات التاريخ

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 11.97 بالمائة من مجموع 3074 تحليلا منجزا بذات التاريخ

ولفتت الوزارة الى أن عدد المرضى بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ يوم 13 مارس الجاري 465 حالة و 101 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و 35 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين