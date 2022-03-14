هذا ما قرّره القضاء في حقّ ابن شقيقة بن علي #خبر_ عاجل

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي صباح اليوم الاثنين 14 مارس 2022 “التشطيب” على حكم غيابي صادر عنها قضى بسجن دريد بوعوينة ابن شقيقة الرئيس الراحل لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل من أجل توريد بضائع محجرة والتهرب الضريبي.

ومثل اليوم دريد بوعوينة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر في حقه منذ سنة 2019 مفيدا بأنه لم يبلغه أي استدعاء للمثول أمام هيئة الدائرة التي أصدرت الحكم السجني في حقه.

وأفاد محامو ابن شقيقة الرئيس الراحل الأسبق في تصريح لموزاييك أف أم أنهم كانوا قد طعنوا بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة منوبهم على أنظار الدائرة الجنائية التي قضت غيابيا بسجنه، وأضافوا أن الملف لا زال منشورا لدى محكمة التعقيب طالبين” التشطيب” على الحكم الغيابي القاضي بسجن بوعوينة في انتظار نظر محكمة التعقيب.

وقررت هيئة الدائرة الجنائية “التشطيب” على الحكم السجني وإعادة ملف القضية إلى النيابة العمومية لتتولى بدورها إحالته إلى محكمة التعقيب.