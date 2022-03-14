قابس: تسجيل حالة وفاة و10 اصابات جديدة بفيروس “كورونا”

اعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل حالة وفاة بفيروس “كورونا”(01) و10 اصابات جديدة بعد ان تلقت نتيجة 49 تحليلا اجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها.

وتتوزع الاصابات الجديدة بفيروس “كورونا”، وفق ذات المصدر، الى 06 اصابات بقابس الجنوبية و03 اصابات بمطماطة الجديدة واصابة واحدة (01) بوذرف.

وبلغ العدد الجملي للاصابات بعدوى الفيروس 28815 اصابة تجاوز منهم 28581 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 233 حالة نشطة لهذا الفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 92 حالة بقابس الجنوبية و49 حالة بمارث و32 حالة بوذرف و25 حالة بمطماطة الجديدة و15 حالة بالمطوية و08 حالات بالحامة و07 حالات بمنزل الحبيب و05 حالات بقابس المدينة.

ويوجد في ولاية قابس 12 مريضا ومريضة بفيروس “كورونا” يقيمون بأقسام “كوفيد 19″، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي للفيروس 58 اصابة لكل 100 الف ساكن.