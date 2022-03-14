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سيدي بوزيد: 216457 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19”

2022/03/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الأحد حوالي 216457 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” رفيق نصيبي “وات” .

وأشار نصيبي إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121081 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة، جرعة تعزيز المناعة، 17791 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 226 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 260073 شخصا، حسب آخر تحيين.

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