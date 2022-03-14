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عاجل-بسبب شبهات التلاعب بنتيجتها: تعليق نتيجة مقابلة امل جربة وجندوبة الرياضية

2022/03/14 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

قرر المكتب الجامعي لكرة القدم تعليق نتيجة مقابلة الأمل الرياضي بجربة وجندوبة الرياضية التي اقيمت امس الاحد وانتهت بفوز الامل 3-2 لحساب الجولة الاخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية وذلك بسبب شبهة مشاركة بعض الاطراف في التلاعب بنتيجة المباراة لغايات ربحية في مجال الرهان الرياضي.

واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بلاغ صادر اليوم الاثنين، ان احدى الشركات الخاصة في مجال الرهان الرياضي قامت بمدها بهوية ستة مشاركين في الرهان المتعلق بالمقابلة المشار اليها والمشكوك في نزاهة نتيجتها .

كما تقرر إحالة الملف بأكمله الى النيابة العمومية وإعلام الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الملف وبكل الخطوات المتبعة من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم.

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