جولة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 14 مارس

استمرار التواصل مع التونسييين العالقين في أوكرانيا والعمل على وضع منظومة جديدة تضمن عمل الاطباء في تونس لمدة معينة الى جانب تسليط الضوء على ارتفاع أسعار النفط العالمية والاهتمام بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الامراض السارية، مثلت مختلف المستجدات التي تداولتها بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاثنين.

نقل، موقع اذاعة شمس اف أم، عن، رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا، طارق العلوي، قوله “ان التواصل مع التونسيين العالقين في أوكرانيا والذين يتجاوز عددهم 100 شخص، مستمر”.

وأضاف، طارق العلوي، وفق نفس المصدر، أن “هناك تونسيين عالقين في مناطق متوترة وبعضهم في مناطق أقل حدّة” مشيرا الى أن “عددا منهم غير قادر على مغادرة البلاد وترك أبنائه خاصة وأن القانون الاوكراني يمنع من تجاوز ال18 سنة من مغادرة البلاد”.

و”دعا المتحدث المجتمع الدولي والسفارات التونسية بمزيد الضغط على الجانب الروسي والأوكراني لفتح ممرات امنة لوصول أبناء الجالية التونسية إلى برّ الأمان”، حسب ما ورد بذات الموقع.

ونشر، موقع موزاييك اف ام، تصريح وزير الصحة، علي مرابط، الذي قال ان “الوزارة بصدد العمل على وضع منظومة جديدة تضمن عمل الأطباء في تونس لمدة معيّنة بعد تخرّجهم”.

وقال مرابط، حسب نفس المصدر، إنّ “هذه المنظومة تقوم على مقاربة تقتضي أن الأطباء الذين يتمّ تكوينهم في تونس من أموال دافعي الضرائب يقدّموا القليل للشعب الذي دفع لتكوينهم” معتبرا أن “استفادة دول من أطباء على طبق من ذهب ليس أخلاقيا”.

ونقل نفس الموقع، عن الدكتور، فيصل السماعلي، المكلف بالإشراف على وحدة الأمراض غير السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية في وزارة الصحة، قوله “إن الأسبوع العالمي للتقليص من استهلاك الملح ينطلق اليوم ويمتد إلى تاريخ 20 مارس”.

وأضاف، نفس المصدر، أن، فيصل السماعلي، تحدث “عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض السارية وتم وضع المخطط العملي لهذه الاستراتيجية والانطلاق في الأنشطة من بينها التقليص في استهلاك السكر والملح والتقليص من استهلاك التدخين مع الترفيع في النشاط البدني”.

و”حول معدل الملح في الخبز الذي يختلف من مخبزة إلى أخرى، قال السماعلي إن قرارا مشتركا بين وزارتي الصحة والتجارة سيرى النور قريبا ويعمل على تنظيم هذه المسألة المتعلقة بتحديد معدل نسبة الملح في الخبز”، وفق ما ورد بذات الموقع.

من جانبه سلط، موقع اذاعة اكسبرس اف ام، الضوء على ارتفاع أسعار النفط العالمية ونقل عن، الخبير الدولي في الطاقة، عماد الدرويش، قوله “ان إرتفاع أسعار النفط العالمية سوف ينعكس على الأسعار في تونس”.

واضاف، وفق ذات الموقع، “أنه لا يمكن التعويل على الجزائر وليبيا في جلب مشتقات النفط” مضيفا أن “ميزاننا الطاقي سلبي في حدود 50 بالمائة”.

و”اشار الى أن بلادنا تتعاقد سنويا لتوريد البنزين من السوق العالمي” مضيفا ان “الإشكال هو عدم سهولة آلية الشراء، وفق ما ورد بذات الموقع.”.

ونقل، نفس الموقع، عن، وزير التجارة السابق، محسن حسن، قوله ان “إختزال مشاكل منظومة التزويد في تونس في الإحتكار فقط أمر محير” معتبرا

ان “نقص تزويد السوق بالمواد الأساسية ليس بسبب الإحتكار فقط والممارسات غير القانونية في المجال التجاري بل من خلال ضعف المراقبة والتشريع لأنه يجب العمل على أكثر من صعيد”.

و”أضاف أن تونس تستورد 84 المائة من حاجياتها من القمح اللين و40 بالمائة من القمح الصلب و50 بالمائة من الشعير وبالتالي فإن تحقيق الامن الغذائي ينطلق من التركيز على مسألة الإستيراد”، وفق ما جاء بموقع اذاعة اكسبرس اف ام.

وفي موضوع اخر، أورد، موقع راديو جوهرة اف أم، أن رجل الأعمال ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، “فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتوقعه اختفاء الهواتف الذكية بشكلها الحالي”، كاشفا ” عن “بديل الهواتف الذكية في المستقبل التي ستحل محلها تقنية حديثة ترتكز على البرمجيات والتصميم وتطوير الاجهزة المحمولة”.