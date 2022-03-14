عاجل: نشرة متابعة للوضع الجوي هذه الليلة ويوم غد..

أكد المعهد الوطني للرصد الدوي ان هبوب رياح قوية بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة تعد من ابرز العناصر الجوية لهذه الليلة

وأشار المعهد في بلاغ اصدره مساء الاثنين، ان النشرات التحذيرية تبقى سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

وتوقع المعهد ان تتراوح الحرارة ليلا بين 11 و15 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 13 و18 بالجنوب في حين يكون الطقس صحوا بشكل عام على اغلب الجهات.

وتشير البيانات المتعلقة بحالة الطقس لصباح غد الثلاثاء الى هبوب رياح قوية بكل من بنزرت وتونس العاصمة ونابل وزغوان والمهدية وسوسة والمنستير وصولا الى صفاقس وقابس

وتشهد ولايات قبلي وتوزر وقفصة ، ظهور رياح رملية علما وان درجات الحرارة ستتراوح بشكل عام بين 12 درجة بولاية القصرين و22 درجة ببرج الخضراء.