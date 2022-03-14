المهدية: حجز 5ر3 طن من السكر المدعم و2 طن من البطاطا..

داهمت فرق مشتركة بين التجارة والأمن بجهة المهدية، مساء الاثنين، عددا من المستودعات العشوائية، اين حجزت 5ر3 طن من مادة السكر المدعم.

وشملت السلع المحجوزة، في إطار حملات واسعة لضرب الاحتكار والمضاربة، حوالي 2 طن من البطاطا ، و1160 علبة سجائر.

وتتظافر جهود فرق المراقبة الاقتصادية، لمراقبة مسالك التوزيع وطرق نقل السلع الاستهلاكية والمخازن المرخص لها والعشوائية لمكافحة الاحتكار.

وكانت الجهة قد عرفت، خلال الأسبوع المنقضي، فقدانا للعديد من السلع الأساسية على غرار الزيت والأرز والسميد، مع معاينة نقص هام في العجين الغذائي.

وشدد المدير الجهوي للتجارة، في تصريح لـ”وات” نهاية الأسبوع المنقضي، على أن العمليات الرقابية ستتضاعف حتى لا يعاني الأهالي من نفس المشكل خلال شهر الصيام.

وتشهد مختلف الجهات في تونس منذ نحو أسبوعين، نشاطا رقابيا ملحوظا تشارك فيه أجهزة مختلفة لمكافحة ظاهرتي التهريب والاحتكار.