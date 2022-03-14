نابل: ضبط برنامج عمل لتزويد الأسواق خلال شهر رمضان وتكثيف العمل الرقابي الميداني

في إطار الاستعداد لشهر رمضان وتأمين حسن سير وانتظامية التزويد بالمواد الأساسية، انتظمت اليوم الاثنين، بمقر ولاية نابل، جلسة عمل، تم خلالها استعراض الوضع العام للتزويد لمختلف المواد الاستهلاكية والتأكيد على توفر المنتوجات الفلاحية بكميات تغطي الحاجيات خلال شهر رمضان القادم.

وأكد المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير الخلفاوي، في تصريح لصحفية (وات)، استقرار الوضع العام للتزويد بمختلف المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى ان المخزون التعديلي لمادة البيض الذي تم الانطلاق في تكوينه منذ شهر جانفي الفارط بلغ إلى بداية شهر مارس الحالي 14 مليون بيضة.

وأضاف أنه سيتم التعويل على هذا المخزون وعلى الإنتاج اليومي من هذه المادة باعتبار أن ولاية نابل تتوفر بها وحدات إنتاج هامة للبيض المعد للاستهلاك.

وبخصوص مادة الخبز، قال إن الوضعية العامة ستكون مستقرة، باعتبار ان استهلاك الخبز خلال شهر الصيام يشهد تقلصا، علما بأن الجهة تتضمن 219 مخبزة بطاقة تحويلية تفوق 41 ألف قنطار دون اعتبار المخابز غير المصنفة التي تعد 82 مخبزة.

وبالنسبة لبرنامج التحكم في الأسعار والعمل الرقابي خلال شهر رمضان، بين أنه تم ضبط برنامج يهدف لمراقبة القطاعات ذات الأولوية خلال النصف الأول من شهر الصيام، ومنها بالخصوص الخضر والغلال والأسماك واللحوم، وستشمل عمليات المراقبة خلال النصف الثاني قطاعات الملابس الجاهزة والأحذية والمرطبات ولعب الأطفال.

وأشار الخلفاوي، في هذا الصدد، إلى أنه سيتم استغلال أقصى ما يمكن من الإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة لتعزيز العمل الرقابي الميداني المشترك للإدارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع المصالح الأمنية والصحية بالجهة.

من جهته، أكد رئيس قسم الإنتاج بالمندوبية الجهوية للفلاحة بنابل، لطفي القصدغلي، توفر الخضر الحقلية كالبطاطا والبسباس والفجل والجلبانة والبصل بكميات تناهز15 ألف طن على مساحة 850 هكتارا، لافتا إلى انه من المتوقع خلال شهر رمضان المقبل إنتاج 93 طنا من الخضر الورقية التي تمتد زراعتها على مساحة 4 آلاف هكتار.

وبين أن المخزون التعديلي لمادة البطاطا يقدر ب9 آلاف طن لاسيما وان جني البطاطا البدرية ينطلق بداية شهر رمضان، ومن المتوقع أن تبلغ 12 ألف طن، مضيفا أنه من المنتظر أن يتم تزويد السوق بصفة عادية بمنتوجات لحوم الدواجن واللحوم الحمراء.

وفي ما يتعلق بالغلال المتوفرة خلال هذا الشهر، أشار إلى توفر القوارص بمختلف أنواعها بالإضافة إلى توفر الفراولة في الأسواق والتي ينتظر أن يكون حجم إنتاجها هذا الموسم في حدود 23 ألف طن.