الشروع في إجراءات صرف مستحقات رياض الأطفال المنخرطة في برنامج “روضتنا في حومتنا” للموسم 2021-2022

أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أنها شرعت في إجراءات صرف المستحقات المالية وإعداد مذكرات الخلاص لفائدة رياض الأطفال المنخرطة في برنامج “روضتنا في حومتنا” بالنسبة للسنة التربوية 2021-2022.

وأفادت في بلاغ توضيحي، اليوم الاثنين، أن خلاص الفترة الحالية يتم خلال شهر مارس من كل سنة وفقا لعقود البرامج الممضاة بين رياض الأطفال المنخرطة في برنامج ” روضتنا في حومتنا ” والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مرجع النظر.

وتعهّدت الوزارة بتسديد جميع مستحقات رياض الأطفال المنخرطة في هذا البرنامج حال استئناف العمليات المالية الجاري تحيينها في جميع الولايات، مؤكدة حرص المندوبين الجهويين للوزارة على خلاص رياض الأطفال في الآجال، وفق البلاغ.

كما أفادت الوزارة بأنها تولّت صرف المستحقّات المالية لفائدة 90 بالمائة من رياض الأطفال المنخرطة في هذا البرنامج التي تولت تسوية وضعياتها الجبائية بالنسبة للسنة التربوية الفارطة 2020-2021.

وبرّرت الوزارة عدم حصول بقية رياض الأطفال على مستحقاتها لعدم الاستظهار بما يفيد تسوية وضعيتها الجبائية وعدم اعتماد المسار القانوني للبرنامج وقبول الأطفال عن طريق المعتمدين وعدم إعلام المندوبين، فضلا عن عدم استظهار بعض رياض الأطفال بالوثائق الخاصة ببرنامج “روضتنا في حومتنا” على غرار عقد البرنامج ممضى ومسجل وبطاقات الحضور وغيرها.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات المشاركة ببرنامج “روضتنا في حومتنا” إلى الحرص على تسوية وضعيتها الجبائية في أفضل الآجال لتجنب ما من شأنه أن يعطل سير البرنامج وبالتالي عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في الآجال.

كما تعهدت في الآن ذاته بتجنب كل أسباب التأخير والعمل على ضمان حق الطفل في الانتفاع بخدمات رياض الأطفال من جهة والحفاظ على مواطن الشغل المحدثة بها واستمرارية نشاطها.

وبالنسبة لرياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة بولاية بنزرت والبالغ عددها 42 روضة، قالت الوزارة إنه سيقع قبول تسديد مستحقات 22 روضة بتكلفة تقدر بقيمة 66 ألف دينار.

وقد دعت المندوبية الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت بقيّة الرياض (20 روضة) لاستيفاء ملفاتها وتسوية وضعيتها الجبائية باعتبار أن 15 روضة معنية بهذا البرنامج لم يتولى أصحابها تسوية الوضعية الجبائية للمؤسّسة فيما تحتاج خمس رياض أطفال إلى تسجيل عقد الانتفاع ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة لدى القباضة المالية.

ويستهدف برنامج ”روضتنا في حومتنا” الأطفال فاقدي السند المادي والمعنوي من العائلات المعوزة غير القادرة على خلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال حيث تتكفل الوزارة بدفع 50 دينار شهريا لمدة 9 أشهر في السنة، مع إمكانية انتفاع الطفل الواحد بهذا البرنامج لمدة 3 سنوات ابتداء من سن الثالثة إلى حدود سن الخامسة.