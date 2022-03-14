عاجل: تطورات جديدة في قضية نور شيبة والكوكايين..

حضر أعضاء من هياكل المحاماة اليوم الاثنين أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة وتمسكوا بضرورة احترام الفصلين 31 و 32 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الصادر في شهر أوت من سنة 2011.

ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر سماع المحامين المنوّبين في قضية الفنان نور شيبة كشهود في القضية وحدد موعدا لسماع شهاداتهم لليوم.

و قد حضر المحامون المدعوون للادلاء بشهاداتهم اليوم أمام قاضي التحقيق مرفوقين بأعضاء من الفرعين الجهويين للمحامين بتونس وبنزرت والذين أعلموا قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية بضرورة احترام مقتضيات الفصلين 31 و 32 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة والمتعلقين بضرورة احترام المحامي للسر المهني لمنوبه وللقضايا التي هي بعهدتهم.

وتم امضاء محضر في الغرض بمكتب قاضي التحقيق وفق ما اوردته موزاييك.