الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة :الاتحاد المنستيري ينهزم امام مجمع الطاقة الرواندي 74-77

انهزم الاتحاد المنستيري امام مجمع الطاقة الرواندي (74-77) اليوم الاثنين في ختام مشاركته في المرحلة الاولى من تصفيات الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة.

وكان الاتحاد المنستيري، الذي ضمن تاهله الى المرحلة النهائية، فاز على كل من نادي فيروفيارو الموزمبيقي (77-71) ووسايدو ليغايسي اتلتيك الغيني (76-55) وجمعية سلا المغربية (96-90) والنادي الجامعي بداكار السنيغالي (74-62).

يذكر ان المرحلة الاولى من التصفيات تقام في شكل بطولة من مجموعتين تضم كل واحدة 6 فرق.

وتقام منافسات مجموعة الاتحاد المنستيري في داكار من 5 الى 15 مارس الجاري فيما تجرى منافسات المجموعة الثانية في القاهرة من 9 الى 19 افريل المقبل.

وتتاهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى المرحلة النهائية للبطولة المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 21 الى 28 ماي.