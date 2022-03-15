قابس : تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” تتوزع الى 11 اصابة بقابس الجنوبية، و08 اصابات بقابس المدينة، واصابة واحدة بكل من قابس الغربية ومطماطة الجديدة والحامة ومارث، وذلك من مجموع 90 عيّنة تحليل.

وبموجب الإصابات الجديدة يبلغ إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة 28 ألفا و838 إصابة منها 28 ألفا و591 حالة تماثلت للشفاء، فيما يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشيطة 247 حالة تتوزع الى 93 حالة بقابس الجنوبية، و50 بمارث، و32 بوذرف، و26 بمطماطة الجديدة، و15 بالمطوية، و14 بقابس المدينة، و9 حالات بالحامة و7 بمنزل الحبيب، وحالة واحدة بقابس الغربية.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 61 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا 12 مصابا بالوباء باقسام كوفيد 19 بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة.