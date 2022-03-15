سوسة: نحو إحداث نقاط قارة للبيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولاية خلال شهر رمضان

مثّل النظر في الاستعدادات الجهوية لاستقبال شهر رمضان المبارك، محور جلسة العمل التي انعقدت، امس الاثنين، بمقر ولاية سوسة، بإشراف والية الجهة، رجاء الطرابلسي.

وتمحور النقاش، خلال هذه الجلسة بالخصوص، حول إمكانية احداث نقاط قارة للبيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولاية، تستجيب للشروط المثلى من حيث القرب وسهولة التنقل منها وإليها.

وتم التأكيد، على ضرورة أن يوفر هذا الفضاء مختلف المنتوجات الفلاحية والمواد الاستهلاكية الأساسية، ولاسيما الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك، وذلك بأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.

وتم التأكيد، أيضا، خلال جلسة العمل، على أهمية تكثيف المراقبة الاقتصادية والصحية قصد الضرب على أيادي المحتكرين والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن.