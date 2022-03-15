الهايكا تعلن عن اطلاق مركز المصادر الرقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،(الهايكا) اليوم الثلاثاء عن إطلاق مركز المصادر الرقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام.

وقال رئيس الهايكا النوري اللجمي في افتتاح ندوة للاعلان عن اطلاق هذا المركز عقدت في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أنّ الهدف منه” تلبية احتياجات الهيئات التعديلية التي تنتمي إلى الشبكة الفرنكوفونية من المعطيات والمعلومات حول اختصاصات مختلفة متعلّقة بالتعديل، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء”، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي للهايكا نشرته على موقعها الاخباري على الانترنات .

ووصف اللجمي المركز بـ “الوسيلة المرجعية” لأي مشتغل في تعديل وسائل الإعلام ولكل الفاعلين في مجال الإعلام الذين يبحثون عن الدراسات الأكاديمية وآخر الأخبار ومستجدّات التعديل في العالم،حسب تعبيره.

ورافق مكتب مجلس أوروبا بتونس العملية الكاملة لإنشاء هذا المركز، الذي سيموله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لفترة أولية وبشكل تشاركي حوالي 12 شهرًا،على ان تكون الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري بعد ذلك مسؤولة عن ضمان ديمومة هذا المركز وتأثيث الموقع بمصادر المعلومات في مجالات الاختصاص، لضمان استمرارية اشتغاله والحفاظ على أهميته.

ولاحظ خبراء ورؤساء هيئات و مجالس تعديلية حضروا الإعلان عن انطلاق المركز على أهميته في تبادل الأخبار والمستجدّات في مجالات تعديل وسائل الإعلام والتربية على وسائل الإعلام، وتقديم الهيئات التعديلية على نطاق عالمي، وتنزيل المصادر العلمية المرقمنة، وتسهيل عملية النفاذ إليها وتنزيل الموارد السمعية والبصرية (مؤتمرات/ ندوات عن بعد) إضافة إلى تنزيل موارد صوتية (بودكاست)، لتوفير أكبر قدر ممكن من المساحات لتبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والخبراء في مجال تعديل وسائل الإعلام.

ووفق البلاغ الإعلامي للهايكا ستشرف على مركز المصادر الرقمية للتعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام لجنة علمية من خبراء دوليين وتونسيين وتتمثل الأدوار والأهداف الرئيسية لهذه اللجنة العلمية في توجيه المركز استراتيجيًا، ولضمان سمعته العلمية، والمساهمة على أساس طوعي في إثراء المحتوى وعرض تلك المحتويات العلمية على الموقع.

كما تقوم اللجنة العلمية بصياغة مقترحات مبتكرة لمشاريع ونشر المعارف في مسائل التعديل والتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام والتي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة في فاعلية المركز.