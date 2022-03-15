بنزرت: استقرار في النسبة العامة لايجابية التحاليل الخاصة بفيروس “كورونا” في حدود7 بالمائة

أفادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، الدكتورة سلمى المشيرقي، ان النسبة العامة لايجابية التحاليل الخاصة بفيروس “كورونا” بالجهة الصحية ببنزرت، استقرت في حدود 7 بالمائة.

وأضافت في تصريح، لـ(وات)، ان العدد الجملي للإصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية انتشاره، بعد عملية التحيين بالتنسيق مع المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة، بلغ 42339 إصابة، منها 15 إصابة وقع رصدها اليوم، من مجموع 225 عينة تحليل، فيما بلغ عدد المتعافين 40928 شخصا، وعدد حالات الوفاة 1352 حالة.

وبينت ذات المصدر، أن نسبة الاختطار في كامل الجهة استقرت عند مستوى ” المتوسط “، كما تراجع عداد المقيمين باسرة الاوكسيجين الى 5 أشخاص، الىي جانب شخصين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة.

ودعت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي، عموم المواطنين الى الاقبال على التطعيم بالنسبة لمن تلقوا جرعة واحدة والبالغ عددهم 387187 شخصا، الى جانب دعوة من تلقوا جرعة أولى وثانية والبالغ عددهم 340599 شخصا لتلقي الجرعة الثالثة، خاصة وان اعداد هؤلاء لم يتجاوز حتى اليوم 53160 شخصا فقط، ومواصلة التقيد باجراءات وبروتوكولات السلامة والوقاية.