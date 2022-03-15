الكاتب العام للجامعة العامة للنقل: التجمع العمالي غدا لن يؤثر على السير العادي لحركة النقل



قال الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي إن التجمع العمالي المزمع تنفيذه غدا الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس “لن يؤثر على السير العادي لحركة النقل برا وبحرا وجوا”.

وأكد لـ(وات) أنه ما عدا إضراب أعوان الوكالة الفنية للنقل البري المحتجين على عدم تسمية رئيس مدير عام للوكالة وعدم تنفيذ محاضر جلسات سابقة فإن بقية أعوان قطاع النقل سيؤمنون جميع خدمات النقل دون انقطاع.

وينفذ عمال قطاع النقل التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل تجمعا عماليا بقصر المؤتمرات وذلك بحضور المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

ويأتي هذا التحرك احتجاجا على المنشور الحكومي عدد 20 الذي قال وجيه الزيدي إنه يضرب حق العمل النقابي ويؤثر على المفاوضات الاجتماعية في قطاع النقل.

كما أرجع الكاتب العام للجامعة العامة للنقل هذا التجمع العمالي إلى “افتقاد وزير النقل الحالي أي دراية أو فهم بواقع النقل المتردي وانعدام أي رؤية للإصلاح”.

وندد بما اعتبره غياب الإرادة في إصلاح قطاع النقل بما يستجيب لتطلعات التونسيين، مشيرا إلى تقادم أسطول النقل بشركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة وشركات النقل البري.

كما استنكر تعرض عديد من أعوان شركات النقل والمؤسسات التابعة لقطاع النقل إلى الاعتداءات والعنف، مؤكدا أن هناك معاناة كبيرة مسلطة على هؤلاء الأعوان خلال عملهم وسط لامبالاة من سلطة الإشراف.

وكان قسم الدواوين والمنشآت التابع للاتجاد العام التونسي للشغل قد أصدر لائحة مهنية بتاريخ 22 جوان 2022 حول قطاع النقل للمطالبة بجملة من الإصلاحات والمطالب المهنية والاجتماعية على غرار دعم شركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة وشركات النقل البري.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي : ” إلى حد اليوم لم يقع تلبية أي مطلب من مطالب تلك اللائحة المهنية سواء في قطاع النقل البري أو البحري أو الجوي”.