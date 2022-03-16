حكم جديد بالسجن ضدّ عماد دغيج بسبب أحداث 14 جانفي

أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس حُكما يقضي بسجن الناشط السياسي عماد دغيج لمدّة ثلاثة أشهر بسبب الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته.

وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم الإثنين 7 فيفري 2022، بالسجن مدّة شهر واحد مع خطية مالية قدرها 100 دينار في حق عماد دغيج وموقوف ثانٍ معه وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة يوم 14 جانفي 2022.

للاشارة، تم يوم 17 جانفي اقرار الإيداع بالسجن في حق 6 متظاهرين هم: عماد دغيج، منير اللواتي، السبتي بالخيري، فتحي خليفة، ماهر اليعقوبي وأحمد بوكدوس.