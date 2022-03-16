بسبب فيروس كورونا: الصين تفرض إغلاقا شاملا على 13 مدينة..

سجل بر الصين الرئيسي ما يزيد على 15000 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ مطلع شهر آذار/مارس الجاري وهو ما يظهر عودة قوية لانتشار الفيروس مجددا في أنحاء البلاد. دفع الوضع الحالي السلطات الصينية إلى إعلان الإغلاق الشامل على 13 مدينة امس الثلاثاء بينما فرضت تدابير إغلاق جزئية على عدد من المدن الأخرى.

وتثير الموجة الحالية مخاوف السلطات من تداعيات الإغلاق على الوصول إلى نسبة النمو الاقتصادي التي تم تحديدها رسميا هذا العام بنسبة 5,5 بالمئة.

عادت في الصين، عمليات الفحص الواسعة ومشاهد المسؤولين الصحيين بالبزّات الواقية مجددا إلى شوارع المدن على نطاق لم تشهده تلك القوة الاقتصادية منذ بدايات تفشي جائحة كوفيد-19 في ظل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون، وهو ما دفع سلطات البلاد إلى إعلان إغلاق شمل عشرات ملايين الأشخاص في كافة أنحاء البلاد الثلاثاء.

وأعلنت الصين تسجيل 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في اليوم السابق، في وقت تتفشى المتحورة أوميكرون في أنحاء البلد الذي اتّبع نهجًا متشددا قائمًا على “صفر إصابات كوفيد”.

ويبدو أن هذا النهج القائم على تدابير إغلاق محددة انقطعت الصين على إثرها عن العالم الخارجي لمدة عامين، بات على المحك إذ تجد المتحورة أوميكرون طريقها للتغلغل في أوساط السكان. وباتت 13 مدينة على الأقل خاضعة لإغلاق شامل الثلاثاء بينما فرضت تدابير إغلاق جزئية على عدد من المدن الأخرى. وسجلت حوالي 15000 إصابة على مستوى البلاد في آذار/مارس.

وحث مسؤولو الصحة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما على تلقي اللقاح، بما في ذلك الجرعة الثالثة المعززة، في أسرع وقت ممكن.

وتؤكد بيانات رسمية أن حوالي 80 بالمئة من الأشخاص من تلك الفئة العمرية تلقوا جرعتين من اللقاح، لكن تراقب بكين بقلق الوضع في هونغ كونغ، حيث يُسجَّل أكبر عدد وفيات بالفيروس في العالم بسبب انخفاض نسبة الملقحين بين السكان الأكبر سناً. وقال المسؤول الصحي جياو ياهوي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن “خطر الإصابة الشديدة مرتفع للغاية” في صفوف تلك الفئة العمرية.

أ.ف.ب