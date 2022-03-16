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الجهود المبذولة لمحاربة الاحتكار وجدول أعمال مجلس الوزراء القادم، محورا لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

2022/03/16 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

مثّل “الوضع العام في البلاد، والجهود المبذولة لمحاربة كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلا عن النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم”، محور لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاربعاء في قصر قرطاج، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.

كما تم التداول خلال اللقاء بشأن “الاستشارة الإلكترونية، وسبل تيسير المشاركة فيها، والتصدي للعراقيل المصطنعة”، ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية،

وفي هذا السياق، نقل المصدر نفسه تأكيد سعيد على أن البعض يعمل “بواسطة هذه العراقيل المصطنعة” على إفشال الاستشارة، لأنه “يخشى من بروز الإرادة الشعبية الحقيقية في هذا العمل الذي يجسد حقيقة طموحات الشعب وتطلعاته نحو مستقبل يقطع نهائيا مع الماضي ويصنع تاريخا جديدا لتونس”.

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