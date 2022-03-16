قوة الرياح يمكن ان تتجاوز هذه الليلة 70 كلم / س

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي ان قوة الرياح يمكن ان تتجاوز، هذه الليلة مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبّات ترافقها دواوير رملية محلية بالجنوب مما تتسبب في تراجع مدى الرؤية الأفقية بولايات قفصة توزر قبلي وتطاوين.

وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي، في سياق متصل ، ان النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وان البحر سيكون شديد الاضطراب إلى هائج.

وتوقع نزول بعض الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة بعدد من المعتمديات الغربية هذه الليلة، علما وان أن تتراوح الحرارة ليلا بين 13 و18 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات.

وتشير التوقعات الجوية لصباح غدا الخميس، ظهور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة بكل من جندوبة وسليانة والكاف في حين تشهد ولايات بنزرت وتونس وباجة والمنستير وصفاقس هبوب رياح قوية.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة، صباح غد الخميس، بين 13 درجة بالقصرين و 21 درجة بمنطقة برج الخضراء في حين تكون بولايات تونس وبنزرت ونابل في حدود 16 درجة .