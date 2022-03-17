في سوسة: يقتل قريبه طعنا بالسكين..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة، اليوم الخميس، من القبض على شاب من أجل ارتكاب جريمة قتل في منطقة حي الغدران بسوسة، راح ضحيتها قريبه، وهو شاب متزوج من مواليد سنة 1986.

ووفق ما نقلته اذاعة الجوهرة أف أم عن مصدر أمني فإن معركة جدت مؤخرا بين الطرفين، عمد خلالها القاتل إلى الاستعانة بسكين وتوجيه طعنتين لضحيته على مستوى جنبه، ليحيله على الإنعاش، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس.

وبتعهد أعوان الفرقة المذكورة بالموضوع، بمقتضى إنابة تحقيق صادرة عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، وبعد نصب كمين محكم، تم صباح اليوم القبض على القاتل، وهو من مواليد سنة 1991، في منطقة سوق الأحد بسوسة.

وقد تم الاحتفاظ به والأبحاث متواصلة معه، بحسب المصدر ذاته.