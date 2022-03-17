منظّمة بوصلة: “نسبة المشاركة في الاستشارة الوطنيّة لم تتجاوز 4 بالمائة”

أكد المكلف بالاعلام والاتصال بمنظمة البوصلة هيثم بن زيد اليوم الخميس 17 مارس 2022 على اعتلال كبير بين عدد المشاركين من الذكور والاناث في الاستشارة الوطنية من خلال دراسة تحليلية قامت بها المنظمة.

وأبرز بنزيد أن نسبة مشاركة النساء في الاستشارة لم تتجاوز 29 % في حين أن نسبة مشاركة الشباب كانت في حدود 17% من جملة من 2.5 مليون شاب بين 16 و 30 سنة.

واعتبر بنزيد أن نتائج الاستشارة غير تمثيلية لكافة شرائح المجتمع التونسي مضيفا أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني ضعيفة جدا وفي حدود 4.69% من المواطنين فوق 16 سنة.