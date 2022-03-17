اتحاد الشغل يجدد رفضه لمقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الأجور ووقف الانتدابات ورفع الدعم نهائيا بحلول 2026

خطير: الكشف عن قضية احتجاز جوازات سفر تونسية في أوكرانيا..وهذه التفاصيل..

جرس بورصة تونس يدقّ بدأ التداول على أسهم الشركة التونسية للسيارات

10000 دينار للربح بمناسبة عطلة الربيع مع Ooredoo

الاحتفاظ بثلاثة أشخاص متورطين في تدليس وثيقة مدرسية من بينهم شخص نجح في دورة لرقباء الحرس الوطني

2022/03/17 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الاربعاء، بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص متورطين في تدليس ومسك واستعمال مدلس، من بينهم شخص نجح في دورة لرقباء الحرس الوطني، وينتظر إحالتهم غدا الجمعة على أنظار النيابة العمومية من أجل الجرائم المذكورة، وفق ما أفاد به “وات”، اليوم الخميس، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.

وتتمثل حيثيات هذه القضية في أنّ شخصا يبلغ من العمر 22 سنة، ترشح إلى دورة رقباء الحرس الوطني، وقدم ضمن ملف ترشحه شهادة مدرسية تنص على أنّ مستواه الدراسي السنة التاسعة أساسي، وبالتثبت من هذه الوثيقة من قبل المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، أكدت هذه الأخيرة أنّها وثيقة مدلسة، وأنّ مستواه الحقيقي هو السنة السابعة أساسي.

وببحث فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير الشخص الذي قدم ضمن ملف ترشحه وثيقة مدلسة، أفاد هذا الأخير بأنّه تحصل عليها مقابل مبلغ مالي من طرف أحد الأشخاص، وبالتالي شملت الأبحاث شخصين آخرين متورطين في هذه الجريمة، حسب ذات المصدر.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn