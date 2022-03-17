اتحاد الشغل يجدد رفضه لمقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الأجور ووقف الانتدابات ورفع الدعم نهائيا بحلول 2026

خطير: الكشف عن قضية احتجاز جوازات سفر تونسية في أوكرانيا..وهذه التفاصيل..

جرس بورصة تونس يدقّ بدأ التداول على أسهم الشركة التونسية للسيارات

10000 دينار للربح بمناسبة عطلة الربيع مع Ooredoo

توننداكس يقفل معاملات الخميس على منحى ايجابي مرتفعا بنسبة 3ر0 بالمائة

2022/03/17 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

جددت بورصة الأوراق المالية بتونس العهد مع النتائج الإيجابية مع اقفال حصة ، الخميس، ليرتفع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 3ر0 بالمائة ويصل 42ر7158 نقطة وسط حجم معاملات بقيمة 1ر4 مليون دينار، حسب معطيات لشركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

واتسمت الحصة بحركية نتيجة دخول سهم الشركة التونسية للسيارات للسوق الرئيسية، بسعر 17 دينارا، منهيا المعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 9ر2 بالمائة وسعر 500ر17 دينار،، في ظل مبادلات ناهزت 6ر1 مليون دينار اي بنسبة 62 بالمائة من اجمال المعاملات.

وعاد افضل أداء خلال للحصة لسهم الشركة التونسية للتامين وإعادة التامين ستار، بعد ان زاد سعره بنسبة 5ر4 بالمائة وقيمة 830ر116 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

في المقابل، كان سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية الأسوء اداء، ليفقد 3ر4 بالمائة من قيمته وينهي الحصة على سعر 650ر2 دينار، مع تسجيل مبادلات هزيلة ناهزت لم تتخط 3 الاف دينار، وليحقق السهم منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة.

وصنف سهم شركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة في خانة الأسهم الاكثر تراجعا، ليتقهقر بنسبة 8ر2 بالمائة ويختتم الحصة على سعر 400ر1 بالمائة، وسط مبادلات لم تتجاوز 30 الف دينار.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn