بودن تدعو إلى الاستفادة من تيكاد 8 والقمّة الفرنكوفونية لدفع الاستثمار والاقتصاد الرقمي وإحداث مواطن الشغل

دعت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، اللجنتين الوطنيتين المكلّفتين بتنظيم الدورة الثامنة للندوة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 8) والقمة 18 للفرنكوفونية المتوقعة عقدهما بتونس على التوالي خلال شهري أوت ونوفمبر 2022 والتنسيق مع البلدان الشريكة لعرض المشاريع ذات الأولويّة بالنسبة لتونس ودفع الاستثمار والاقتصاد الرقمي وإحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب من حامل الشهادات العليا.

وحثّت رئيسة الحكومة، لدى ترؤسها الاجتماع الأوّل للجنتين منذ إصدار الأمرين الرئاسيين (عدد65 و66) المتعلّقين على التوالي بإحداث اللجنة الوطنية لتنظيم القمّة 18 للفرنكوفونية واللجنة الوطنية لتنظيم تيكاد 8، أيضا، الوزراء، الذّين حضروا الاجتماع وأعضاء اللجنتين على بذل الجهود للاستفادة من الفرص، التّي يطرحها التعاون مع اليابان ومع الشركاء الأفارقة فضلا عن الشركاء الفرنكوفونيين والاسهام في دفع الاقتصاد الوطني ما بعد الجائحة الصحيّة.

وأبرزت أن تنظيم القمّتين يأتي ضمن معطى سياسي خصوصي يتميّز بتبني مسار الإصلاح بهدف إرساء دولة القانون الضامنة لحقوق الجميع والقادرة في الوقت ذاته على تحقيق رغبة التونسيين في حياة كريمة.

وأعربت بودن عن أنّها لن تدخر الجهد لإنجاح التظاهرتين، التين ستشهدان مشاركة أكثر من 120 دولة. كما أبرزت المسؤولية الكبيرة، التّي تقع على عاتق تونس، في إنجاح الموعدين الدوليين.

واعتبرت، أيضا، أنّ تونس في مستوى الثقة، لتنظيم القمم إن على المستوى اللوجستي أو على مستوى المحتوى كما برهنت، دائما، على النجاعة في تنظيم التظاهرات الكبرى ويقوم نجاح القمّة 30 لجامعة الدول العربيّة، التّي احتضنتها تونس في 31 مارس 2019، خير دليل على ذلك.

واعتبر وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أنّ الثقة الممنوحة لتونس لتنظيم القمّتين يقيم الدليل على السمعة الجيّدة، التّي تتمتع بها البلاد لدى البلدان الشريكة والصديقة.

وأعرب، من جهته، عن قدرة تونس على رفع التحدي والاضطلاع بهذه المسؤولية وجدّد تمسك تونس الدائم بالمشاركة في كلّ المواعيد، التّي من شأنها خدمة أهداف التنمية وتأكيد روح التضامن.

وأكّد الجرندي، من جهة أخرى، بأنّه لا يمكن إنجاح هذين الموعدين إلا من خلال التنسيق الناجع بين كل المتدخلين والأطراف المعنيّة.

وستنعقد الدورة الثامنة من الندوة الدوليّة لطوكيو حول تنمية أفريقيا (تيكاد 8) يومي 27 و28 أوت 2022 بتونس العاصمة.

في ما تمّ تحديد تاريخ انعقاد القمّة الفرنكوفونية، التّي كان من المنتظر أن تنظم في 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة، يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بالجزيرة.