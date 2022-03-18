الكاف-كورونا: تسجيل 6 إصابات جديدة مع عدم رصد أية حالة وفاة إضافيّة

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، 6 إصابات جديدة بـ”كوفيد 19″، مع عدم رصد أية حالة وفاة جراء الوباء، وذلك بعد الكشف عن نتائج 40 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 16 مارس، اي بنسبة إيجابية قدرت بـ15 بالمائة.

ويظهر التحيين الجديد استقرارا في عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد في حدود 08 مصابين منهم 4 مصابين يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما تراجع عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال الأيام الخمسة الأخيرة إلى 16 حالة.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى 25 ألفا و113 حالة منها 25 ألفا و95 حالة تعاف، مقابل استقرار إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في حدود 762 شخصا، كما تبرز الاحصائيات الجديدة تراجعا كبيرا للوباء بولاية الكاف في ظل تراجع كل المؤشرات المتعلقة بانتشاره في الجهة.