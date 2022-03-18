ماهر مذيوب يكشف سبب زيارته الى أمريكا بتكليف من راشد الغنوشي

أكد النائب بالبرلمان المجمد ماهر مذيوب أن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي كانت في اطار القيام بدوره كممثل عن البرلمان التونسي في الخارج.

و أوضح ماهر مذيوب,أن رئيس الجمهورية, قام بتعليق عمل البرلمان ولكنه لم يقم بحله مضيفا أن البرلمان التونسي هو جزء من منظومة عالمية وهي الاتحاد البرلماني الدولي.

و أضاف مذيوب في تصريح لجوهرة أف أم أنه ذهب إلى أمريكا لتمثيل البرلمان التونسي بتوجيه و تكليف من رئيس البرلمان على حد قوله.

وكشف النائب المجمد,أن زيارته إلى نيويورك و واشنطن تنزلت في اطار المشاركة في مؤتمر سنوي بين الاتحاد البرلماني الدولي و الأمم المتحدة حول المناخ و الديمقراطية.

و أشار مذيوب,أنه تم خلال المؤتمر التطرق لموضوع تونس و موضوع البرلمان التونسي مؤكدا أنه يعمل على حماية مصالح تونس من خلال الإلتزام بالشرعية الدولية وفق قوله.