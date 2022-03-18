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ماهر مذيوب يكشف سبب زيارته الى أمريكا بتكليف من راشد الغنوشي

2022/03/18 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد النائب بالبرلمان المجمد ماهر مذيوب أن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي كانت في اطار القيام بدوره كممثل عن البرلمان التونسي في الخارج.

و أوضح ماهر مذيوب,أن رئيس الجمهورية, قام بتعليق عمل البرلمان ولكنه لم يقم بحله مضيفا أن البرلمان التونسي هو جزء من منظومة عالمية وهي الاتحاد البرلماني الدولي.

و أضاف مذيوب في تصريح لجوهرة أف أم أنه ذهب إلى أمريكا لتمثيل البرلمان التونسي بتوجيه و تكليف من رئيس البرلمان على حد قوله.
وكشف النائب المجمد,أن زيارته إلى نيويورك و واشنطن تنزلت في اطار المشاركة في مؤتمر سنوي بين الاتحاد البرلماني الدولي و الأمم المتحدة حول المناخ و الديمقراطية.

و أشار مذيوب,أنه تم خلال المؤتمر التطرق لموضوع تونس و موضوع البرلمان التونسي مؤكدا أنه يعمل على حماية مصالح تونس من خلال الإلتزام بالشرعية الدولية وفق قوله.

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