عاجل: وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” تخفّض ترقيم تونس السيادي إلى CCC

قامت وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” بتخفيض ترقيم تونس السيادي إلى CCC مع آفاق سلبية.

وأشار البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الجمعة 18 مارس 2022، إلى أنّ لجنة التصنيف التابعة لوكالة فيتش ، قرّرت خفض التصنيف السيادي لتونس من B- مع نظرة مستقبلية سلبية إلى CCC ، وبالتالي مواءمة نفسها مع تصنيف موديز.

وبحسب البيان الصحفي الذي نشرته وكالة فيتش، فإن الدافع الأساسي لهذا القرار هو تنامي المخاطر المتعلقة بالسيولة بالدينار وبالعملات الأجنبية بسبب التأخير الذي تعرضت له السلطات التونسية في إبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي. كما تثير وكالة فيتش الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية على الموازنة العامة التونسية والتحديات التي ستواجهها السلطات النقدية في بيئة تضخمية.

وكانت الأسواق تتوقع مثل هذا الإجراء من وكالة فيتش، التي انضمت في البداية إلى أحدث تصنيف لمؤسسة موديز ، ولكن أيضًا في أعقاب التأخير في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي وبسبب التطورات الأخيرة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.