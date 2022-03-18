القصرين : تراجع ملحوظ في الإقبال على التلاقيح المضادة لـ”كوفيد 19″

قال كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين، منصف المحمدي، إن الإقبال على التلاقيح المضادة لـ”كوفيد 19″ بالجهة، تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مؤكدا على ضرورة استكمال المواطنين لكافة جرعات التلاقيح، ومنها الجرعة الثالثة، نظرا لأهميتها في تقوية المناعة ومجابهة المضاعفات الخطيرة في صورة الإصابة بالفيروس، مع مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية ومقتضيات البروتوكول الصحي، تفاديا للعدوى إلى حين زوال الوباء تماما.

وبيّن المحمدي، في تصريح لـ(وات)، اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من التلاقيح المضادة لكوفيد 19 بولاية القصرين منذ إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح إلى حدود يوم أمس الخميس، 268 ألفا و47 شخصا، اي بنسبة 76 بالمائة، أما عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين فهم في حدود 219 ألفا و158 شخصا، أي بنسبة 61 بالمائة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة تعزيز المناعة 27 ألفا و556 شخصا، اي بنسبة 18 بالمائة.

ولفت، من جهة أخرى، إلى أن الوضع الوبائي الحالي بالجهة يسجل تحسنا نسبيا بعد تسجيل تقلص في الوفيات والإصابات والمصابين المقيمين بكافة المؤسسات الصحية بالولاية، إلى جانب تراجع نسبة الإصابات لكل مائة ألف ساكن بجل المعتمديات إلى أقل من 100 إصابة .

يذكر أن وباء “كورونا” تسبب منذ بدء إنتشاره بتونس في مارس 2020 وإلى حدود يوم أمس الخميس، في 1245 حالة وفاة بولاية القصرين، منها 14 حالة وفاة رصدت خلال الـ14 يوما الفارطة، الى جانب تسجيل 37934 إصابة، منها 595 حالة تم رصدها خلال الأسبوعين الفارطين.