بن عروس: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتراجع الحالات النشيطة إلى 150 حالة

سجلت ولاية بن عروس، 30 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وذلك بعد ان قامت الفرق الصحية المعنية بتحليل 135 عينة لاشخاص اشتبه في اصابتهم بعدوى الفيروس، وبلغت بذلك نسبة الحالات الايجابية 22 فاصل 22 بالمائة.

ووفق آخر تحيين للحالة الوبائية صادر عن إدارة الصحة الوقائية بالجهة ومتعلق بنتائج تحليل العينات الخاصة بأول أمس الخميس، فقد انخفض عدد الحالات النشيطة التي ماتزال حاملة للفيروس بالجهة الى 150 حالة ، بعد تسجيل تعافي 30 حالة جديدة و تقلص عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس الى مقيم واحد مازال يشغل سرير اوكسيجين بالمستشفى مقابل تسجيل حالتي وفاة.

يذكر ان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة وصل إلى 49465 إصابة توفي منهم 1195 شخصا.