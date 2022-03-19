كميّات الأمطار المسجلة على عدد من مناطق البلاد

سجل خلال 24 ساعة المنقضية (من السابعة من صباح أمس الجمعة إلى السابعة من صباح السبت) نزول كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية سليانة// مكثر 19 / الروحية 8 / العروسة 5 / قغفور 20 / برقو 16 / سيدي بورويس 4 / سليانة المدينة 24 / الكريب 9 / كسرى 15 / سليانة المحطّة 10 /

//ولاية نابل// نابل 5 / قليبية 2 / بوعرقوب 9 / دار شعبان 5 / بني خيار 4 / تاكلسة 8 / الميدة 8 / قرمبالية 8 / منزل تميم 4 / حمام الغزاز 2 / قربة 4 / منزل بوزلفة 10 / الهوارية 2 / سليمان 1 /

//ولاية القصرين// حاسي الفريد 4 / حيدرة 9 / سبيطلة 4 /

//ولاية تونس// تونس قرطاج 2 / سيدي بوسعيد 5 /

//ولاية بنزرت// أوتيك 3 / منزل بورقيبة 1 / العزيب 7 / تينجة 1 / رأس الجبل 4 / العالية 4 / بنزرت المدينة 3 / غار الملح 3 / سيدي أحمد 2 /

//ولاية زغوان// الزريبة 1 / سد وادي الكبير 10 / جرادو 2 / مقرن 1 / بئر مشارقة 2 / صواف 1 / الفحص 3 / سد بئر مشارقة 4 /

//ولاية جندوبة// جندوبة 5 /

//ولاية المنستير// جمّال 1 / بنبلة 1 / قصيبة المديوني 1 / زرمدين 1 / صيّادة/لمطة/بوحجر 1 / المكنين 1 / المنستير 2 /