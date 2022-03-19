الطبوبي يفتح النار على قيس سعيد: “اخرج وصارح الشعب”..

قال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد مُتردية إلى أبعد الحدود”، داعيا رئيس الجمهورية، قيس سعيّد إلى مصارحة الشعب التونسي بحقيقة هذه الأوضاع”.

وأضاف في تصريح إعلامي على هامش انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، أنه يتم الحديث في” المكاتب المُغلقة عن مخاطر كبيرة تداهم البلاد على المستوى الاقتصادي لكن يتم اعتبارها تهويلا في الخطابات”.

وأوضح الطبوبي أنه يجب تقاسم “الحمل” وصياغة مخرجات جماعية لإنقاذ البلاد، مشيرا أيضا إلى أن “الاستفتاء يجب أن يكون على الخيارات التنموية قبل الدستور” وذلك وفق ما نقلته اذاعة الجوهرة اف ام.