تقلّبات جويّة ذات فاعليّة أكبر اليوم السبت..ودعوة لليقظة..

رفض الكشف عن مصادره: نقابة الصحفيين تدعو إلى الإفراج الفوري عن مراسل إذاعة “موزاييك” بالقيروان

عاجل: وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” تخفّض ترقيم تونس السيادي إلى CCC

عاجل: هذه حصيلة المواد المدعّمة التي تمّ حجزها خلال أسبوع.. وهذا عدد الموقوفين

انتشال 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين في سواحل نابل..وهذه التفاصيل..

2022/03/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الحرس البحري ببني خيار، التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، من منتصف نهار يوم الجمعة إلى حدود صباح اليوم السبت،من انتشال 17 جثة آدمية لفظها البحر على سواحل مدن قربة ونابل والحمامات من ولاية نابل.

وحسب الأبحاث الاولية، فإن هذه الجثث مجهولة الهوية تعود إلى مجتازين غير نظاميين، يُرجّح أن يكونوا أفارقة، وفق ما أفاد به الناطق باسم النقابة الاساسية للحرس البحري بسوسة، كريم بلحوش لـ”الجوهرة أف أم”.

وأضاف المصدر نفسه أنه قد تمت إحالة الجثث إلى قسم التشريح بمستشفى نابل مع اعلام النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn