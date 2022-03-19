انتشال 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين في سواحل نابل..وهذه التفاصيل..

تمكنت وحدات الحرس البحري ببني خيار، التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، من منتصف نهار يوم الجمعة إلى حدود صباح اليوم السبت،من انتشال 17 جثة آدمية لفظها البحر على سواحل مدن قربة ونابل والحمامات من ولاية نابل.

وحسب الأبحاث الاولية، فإن هذه الجثث مجهولة الهوية تعود إلى مجتازين غير نظاميين، يُرجّح أن يكونوا أفارقة، وفق ما أفاد به الناطق باسم النقابة الاساسية للحرس البحري بسوسة، كريم بلحوش لـ”الجوهرة أف أم”.

وأضاف المصدر نفسه أنه قد تمت إحالة الجثث إلى قسم التشريح بمستشفى نابل مع اعلام النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية.