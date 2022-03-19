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تطوّر حركة التصدير والتوريد وتسجيل عجز تجاري بقيمة 2614،5 مليون دينار خلال جانفي وفيفري 2022

2022/03/19 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

بلغ العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأوّلين من سنة 2022 قيمة 2614،5 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1894،3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات مستوى 77،5 بالمائة أي بتراجع ب0،8 نقطة مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أورده المعهد الوطني للإحصاء، السبت، في مذكرة تعلّقت بالتجارة الخارجيّة بالأسعار الجارية.

وزادت صادرات تونس، خلال شهري جانفي وفيفري 2022، بنسبة 31،6 بالمائة مقابل تراجعها بنسبة 10،1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
وبلغت قيمة هذه الصادرات 8999،2 مليون دينار مقابل 6839 مليون دينار في 2021.
وتطوّرت واردات البلاد، في الآن ذاته، بنسبة 33 بالمائة مقابل تراجعها بنسبة 12 بالمائة في 2021. وقدّرت قيمة المقتنيات ب11613،7 مليون دينار مقابل 8733،3 مليون دينار تمّ تسجيلها في سنة 2021.

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