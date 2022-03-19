الترجي الرياضي الى الدور ربع النهائي بعد الفوز خارج القواعد على غلاكسي 3-0

ضمن الترجي الرياضي تاهله الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم عقب فوزه خارج القواعد على جوانينغ غلاكسي البوتسواني بثلاثية نظيفة اليوم السبت في افتتاح الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة.

وافتتح النيجيري كينغسلي ايدو (13) باب التسجيل للترجي الريضي بتسديدة راسية بعد توزيعة محكمة من رائد الفادع من الجهة اليسرى للحارس البوتسواني قبل ان يضاعف النيجيري انايو ايوالا النتيجة في الدقيقة 29 بعد ان استغل خطا في دفاع الفريق المنافس.

واضاف كينغسلي ايدو هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 64 اثر امداد في العمق من غيلان الشعلالي.

ورفع الترجي الرياضي، بفضل هذا الفوز الثالث، رصيده الى 11 نقطة في الصدارة متقدما بثلاث نقاط على شباب بلوزداد الذي يستضيف مساء اليوم فريق النجم الساحلي (3 ن) في اختتام الجولة.

وتجمد رصيد الفريق البوتسواني عند نقطة واحدة.

ويستضيف فريق الاحمر والاصفر في الجولة الاخيرة يوم 1 افريل فريق شباب بلوزداد الجزائري فيما يستقبل النجم الساحلي جوانينغ غلاكسي البوتسواني.