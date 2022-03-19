القيروان :حادث انزلاق حافلة قادمة من توزر نحو العاصمة بسبب الامطار لم يسفر عن خسائر بشرية



شهدت الطريق الرابطة بين مدخل مدينة القيروان ومنطقة المتبسطة مساء اليوم السبت حادث انزلاق حافلة تابعة للشركة الوطنية للنقل بين المدن بسبب تهاطل الأمطار لم تسفر عن إصابات بشرية

وافاد مصدر من الحماية المدنية بالقيروان أن الحافلة كانت قادمة من توزر في اتجاه العاصمة وعلى متنها 15 راكبا وبسبب تواصل تهاطل كمية هامة من الأمطار منذ صباح اليوم بولاية القيروان ومرور شاحنة بسرعة كبيرة فقد السائق السيطرة على الحافلة مما أدى إلى انزلاق الحافلة وسقوطها في وادي صغير وسط القصب ،مما ادى إلى تحطم شباكها الخلفي

وقد تمت عملية اجلاء الركاب منذ قليل وتم تأمين حافلة ثانية لنقلهم إلى العاصمة ، وفق ما افاد به (وات) المعتمد الأول بولاية القيروان عيسى موسى الذي تحول على عين المكان مرفوقا باعوان الحماية المدنية لتأمين عملية إنقاذ الركاب