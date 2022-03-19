عاجل: وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” تخفّض ترقيم تونس السيادي إلى CCC

عاجل: هذه حصيلة المواد المدعّمة التي تمّ حجزها خلال أسبوع.. وهذا عدد الموقوفين

ماهر مذيوب يكشف سبب زيارته الى أمريكا بتكليف من راشد الغنوشي

إحالة والٍ سابق لسيدي بوزيد على القضاء بسبب شبهات فساد

القيروان :حادث انزلاق حافلة قادمة من توزر نحو العاصمة بسبب الامطار لم يسفر عن خسائر بشرية

2022/03/19 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا


شهدت الطريق الرابطة بين مدخل مدينة القيروان ومنطقة المتبسطة مساء اليوم السبت حادث انزلاق حافلة تابعة للشركة الوطنية للنقل بين المدن بسبب تهاطل الأمطار لم تسفر عن إصابات بشرية
وافاد مصدر من الحماية المدنية بالقيروان أن الحافلة كانت قادمة من توزر في اتجاه العاصمة وعلى متنها 15 راكبا وبسبب تواصل تهاطل كمية هامة من الأمطار منذ صباح اليوم بولاية القيروان ومرور شاحنة بسرعة كبيرة فقد السائق السيطرة على الحافلة مما أدى إلى انزلاق الحافلة وسقوطها في وادي صغير وسط القصب ،مما ادى إلى تحطم شباكها الخلفي
وقد تمت عملية اجلاء الركاب منذ قليل وتم تأمين حافلة ثانية لنقلهم إلى العاصمة ، وفق ما افاد به (وات) المعتمد الأول بولاية القيروان عيسى موسى الذي تحول على عين المكان مرفوقا باعوان الحماية المدنية لتأمين عملية إنقاذ الركاب

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn