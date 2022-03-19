سيدي بوزيد: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 39 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 39 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ”وات”.

وبموجب الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و697 إصابة منها 1041 حالة وفاة و39 ألفا و305 حالات شفاء.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود اليوم السبت، حوالي 216 ألفا و548 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح بسيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وذكر نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و111 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 17 ألفا و829 شخصا.