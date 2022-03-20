عاجل: لأول مرة ليلى بن علي تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بتبييض الأموال وحقيقة الخلاف بينها وبين زوجة طباخ الرئيس..

في اول تصريح صحفي لها وبعد صمت سنوات خرجت ليلى الطرابلسي ارملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وردت على الاتهامات التي وجهت لها رفقة مجموعة من الاشخاص بتبييض الاموال وذلك اثر تسريبات صوتية لها رفقة زوجة طباخ الرئيس.

وقالت ليلى بن علي في تصريح لموزاييك ان الموضوع الذي اثار ضجة متكفل بيه القضاء واشارت الى وجود شكايتين شكاية رفعت في تونس وشكاية في السعودية.

كما شددت على ان كل التهم الموجهة لها بتبييض الاموال وادخال اموال لتونس عن طريق زوجة طباخ الرئيس وتبييضها في مشاريع وشراء اراضي باطلة والقضاء هو الفيصل وفق تعبيرها.

واقرت ليلى بوجود اشكال بينها وبين زوجة الطباخ حول اموال كان يمكن ان ينتهي بامضاء ولكنها رفضت فقررت الاخيرة الالتجاء للقضاء وفق تعبيرها.

وتجدر الاشارة الى انه قد تم سماع مديرة وكالة اسفار بمطار تونس قرطاج من طرف فرقة الأبحاث بالقرجاني في اطار ابحاث حول اموال تدخل لتونس من ليلى بن علي لتبييض الاموال وذلك بعد ان تم ذكر اسمها في تسجيل صوتي بين زوجة الرئيس الراحل وزجة طباخ الرئيس.

ويتضمن التسجيل الصوتي اقرار من ليلى بن علي بانها اعطت اموال لزوجة طباخ الرئيس لاادخالها لتونس.