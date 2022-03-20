عاجل: ليلى بن علي تفضح المحامي منير بن صالحة وتكشف..

قالت ليلى الطرابلسي بن علي ارملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في تعليقها على تهديد المحامي منير بن صالحة لها بالإفصاح عن بعض الأسرار في حالة عدم الإعتذار منه بعد الشكاية التي قدمتها ضده انها لم ترا في حياتها محامي كمنير بن صالحة.

وكشفت ليلى بن علي ان الرئيس الراحل لم يكلف منير ين صالحة بالدفاع عنه بل هو من اتصل به وفرض نفسه وتطوع للدفاع عنه وتمسك برغبته في التطوع للدفاع عنه وفق تعبيرها.

وقالت : “المحامي منير بن صالحة لم يكلفه احد بالدفاع عن بن علي وهو من فرض نفسه ولم ارى في حياتي محامي كمنير بن صالحة”

واشارت في تصريح لموزاييك الى بن صالحة بعد موافقة بن علي اصبح يطلب منه اموال ومقابل للدفاع وقد تسلم اموال من ابنته سيرين كما واصل المتاجرة بقضية بن علي حتى بعد وفاته حسب تعبيرها.