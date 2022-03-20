الشروع في ضخ 84 طنا من الزيت النباتي المدعم بنابل بداية من يوم غد الاثنين..

سيتم، بداية من يوم غد الاثنين، ضخ 84 طنا من الزيت النباتي المدعم في ولاية نابل، وفق ما أكده، اليوم الاحد، عمر الوحيشي متفقد الشؤون الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بهذه الجهة.

وأوضح الوحيشي أنه تم تزويد وحدتي تعليب الزيت المنتصبة بالجهة منذ يوم الجمعة الفارط بهذه الكمية من الزيت النباتي المدعم والتي سيتم الانطلاق في توزيعها بداية من يوم غد تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة وذلك لضمان حسن سير انتظامية التزويد بالمواد الأساسية المدعمة.

وتشهد مختلف معتمديات ولاية نابل خلال هذه الفترة نقصا فادحا في مادة الزيت النباتي المدعم بالمحلات التجارية وهو ما اضطر المواطنين الى الاقبال على الزيت النباتي المعلب الذي يشهد بدوره ارتفاعا في سعره دون الاكتراث بتدهور القدرة الشرائية للمواطن.

وعبر عدد من المواطنين تحدثت اليهم (وات) عن انشغالهم واستيائهم من فقدان هذه المادة الغذائية الاساسية من الأسواق منذ فترة طويلة، مطالبين السلط المعنية بالتدخل لتجاوز هذا الاشكال خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الاستهلاك.

واكد متفقد الشؤون الاقتصادية بنابل بأنه سيتم تكثيف مراقبة مسالك التوزيع على مستوى الجملة والتفصيل لضمان وصول مادة الزيت النباتي المدعم للمستهلك في مختلف مناطق الجهة.