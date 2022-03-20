لمدة 6 أيام: بداية من يوم غد الاثنين انقطاع الماء الصالح للشرب على كامل معتمديات ولاية بن عروس..

تسجل كامل معتمديات ولاية بن عروس على غرار عدد من معتمديات ولايات تونس ونابل وزغوان بداية من يوم غد الاثنين 21 مارس وعلى امتداد 6 ايام اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب.

وياتي هذا الانقطاع في التزود بالماء في إطار اشغال مشروع مد شبكة السكة الحديدية السريعة (RFR) والانطلاق في انجاز محول بمفترق بن دحة من طرف وزارة التجهيز والاسكان وفق بلاغ رسمي صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وتبعا لاقرار قطع التزود بالماء أشرف ولاة تونس الكبرى ، مساء الخميس 17 مارس الجاري بمقر ولاية بن عروس على جلسة عمل لمتابعة الاعداد المادي واللوجستي وتسخير كافة الامكانيات المتوفرة بتونس الكبرى قصد اخذ الاحتياطات الضرورية لضمان سير الهياكل الاستشفائية والصناعية وتواصل عملها.

وتم خلال الجلسة إقرار توفير اكبر عدد ممكن من صهاريج المياه لتزويد هذه الهياكل التي تشكو نقصا في المخزون الذاتي من المياه، كما تم إقرار وضع مخزون استراتيجي من المياه المعدنية لتوزيعه على العائلات محدودة ومتوسطة الدخل.

واقر ولاة تونس الكبرى خلال الجلسة احداث لجنة متابعة تبقى في انعقاد متواصل لاخذ الاجراءات والاليات المناسبة في الابان وفق تأكيدهم.

وكان قرار قطع الماء الصالح للشرب قد اثار خلال الاسبوعين المنقضيين جدلا واسعا على شبكة التواصل الاجتماعي حيث راجت معلومات واخبار عن قطع الماء على كامل معتمديات ولاية بن عروس من يوم 14 الى 19 مارس 2021.

وفي هذا الاطار صرح والي بن عروس عز الدين شلبي الاحد الفارط لمراسلة (وات) بالجهة انه لم يتلق اشعارا من الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه يفيد بقطع الماء خلال تلك الفتر، مشددا على ان الإدارة تعمل بالوثائق والمستندات وانه لا ينبغي اخذ ما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي على اساس انها معلومات صحيحة وموثوقة.

ولم تنشر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انذاك بلاغا رسميا لنفي او تاكيد عملية قطع الماء على ولاية بن عروس، مما أثار استياء لدى متساكني الضاحية الجنوبية للعاصمة مرده التضاد في نقل المعلومة حيث تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي (فايس بوك) بما في ذلك صفحة الولاية في وقت سابق خبر قطع الماء على ولاية بن عروس لمدة تتجاوز 5 ايام و18 ساعة وذلك بهدف استكمال مشروع الشبكة الحديدية RFR وانجاز اشغال لربط قناة جلب المياه قطر 1600 مم…