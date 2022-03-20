سوسة: موكب رسمي للاحتفال بالذكرى 66 للاستقلال

انتظم، صباح اليوم الاحد، بمقر ولاية سوسة موكب رسمي للاحتفال بالذكرى 66 لعيد الإستقلال.

وافتتح الاحتفال الجهوي بتحية العلم على أنغام النشيد الوطني واستعراض تشكيلة شرفية لأعوان الأمن والجيش قبل أن تتولى والية سوسة، رجاء الطرابلسي، تكريم عدد من المقاومين والمناضلين بالجهة في لمسة وفاء واعتراف بالجميل لما بذلوه من أجل الذود على حمى الوطن وإعلاء رايته عاليا.

وذكرت والية سوسة، بالمناسبة، بأن عيد الاستقلال مناسبة لاستحضار معاني الفداء والتضحية والولاء لتونس والذود عن حرمتها، مؤكدة ان الاستقلال امانة ومكسب مقدس وجب المحافظة عليه من خلال العمل والانخراط في خدمة الوطن من اجل تحقيق التنمية الشاملة.