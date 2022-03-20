عاجل: وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” تخفّض ترقيم تونس السيادي إلى CCC

عاجل: هذه حصيلة المواد المدعّمة التي تمّ حجزها خلال أسبوع.. وهذا عدد الموقوفين

ماهر مذيوب يكشف سبب زيارته الى أمريكا بتكليف من راشد الغنوشي

إحالة والٍ سابق لسيدي بوزيد على القضاء بسبب شبهات فساد

سوسة: موكب رسمي للاحتفال بالذكرى 66 للاستقلال

2022/03/20 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

انتظم، صباح اليوم الاحد، بمقر ولاية سوسة موكب رسمي للاحتفال بالذكرى 66 لعيد الإستقلال.

وافتتح الاحتفال الجهوي بتحية العلم على أنغام النشيد الوطني واستعراض تشكيلة شرفية لأعوان الأمن والجيش قبل أن تتولى والية سوسة، رجاء الطرابلسي، تكريم عدد من المقاومين والمناضلين بالجهة في لمسة وفاء واعتراف بالجميل لما بذلوه من أجل الذود على حمى الوطن وإعلاء رايته عاليا.

وذكرت والية سوسة، بالمناسبة، بأن عيد الاستقلال مناسبة لاستحضار معاني الفداء والتضحية والولاء لتونس والذود عن حرمتها، مؤكدة ان الاستقلال امانة ومكسب مقدس وجب المحافظة عليه من خلال العمل والانخراط في خدمة الوطن من اجل تحقيق التنمية الشاملة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn