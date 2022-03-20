فيفا يفرض عقوبة قوية على الشباب السعودي بسبب صفقة البرازيلي جونيور

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عقوبة قوية على نادي الشباب السعودي بسبب صفقة لاعبه البرازيلي كارلوس جونيور والذي انضم لصفوف “الليوث” قادمًا من سانتا كلارا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية, حسب ما افادته به صحيفة “الرياضة” السعودية اليوم الاحد.

ونجح جونيور في الظهور بمستوى أكثر من رائع رفقة الشباب حيث شارك في 21 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية, فإن “الفيفا” قرر منع الشباب من القيد لمدة 3 فترات لعدم سداد مبلغ 945 ألف يورو لصالح نادي سانتا كلارا مقابل الحصول على خدمات كارلوس جونيور.

وكان الاتحاد الدولي قد أصدر حكمًا نهائيًّا لصالح النادي البرتغالي في 10 جانفي الماضي, وأمهل الشباب 45 يومًا لإنهاء الالتزامات المالية المترتِبة عليه لكنَّ النادي لم يسدِّد المبلغ خلال المهلة التي انتهت قبل 15 يومًا ما جعل القرار ساريًا.

وتحدث أورهان سيمسك, المدير الرياضي للنادي البرتغالي في تصريحات لصحيفة “الرياضية” قال خلالها: “نحن لا نريد سوى سداد المبلغ المتَّفق عليه, النادي السعودي وضعه نفسه في موقف سيء للغاية ونحن في موقف محرج بكل تأكيد، لأننا كنا نسعى للحصول على هذا المبلغ قبل بداية الموسم”.

وأضاف “حاولنا عدة مرات التواصل مع الشباب من خلال رئيس النادي والمدير التنفيذي من أجل حل الأمور بشكل ودي لكن جميع المحاولات باءت بالفشل, فدائمًا ما كانوا يقدمون لنا وعودًا خاطئة.